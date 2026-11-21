Des protestataires enveloppés par des gaz lacrymogènes lors de manifestations nationales, le 31 octobre 2026 à Paris ( AFP / Ed JONES )

Une enquête visant des policiers, encore non identifiés, a été ouverte pour des violences sur deux jeunes hommes, qui manifestaient le 31 octobre à Paris, et aussi pour l'un d'entre eux, pour agression sexuelle, a indiqué samedi le parquet, confirmant des sources proches du dossier.

Ces manifestants, accusés d'avoir frappé des policiers lors de la mobilisation sociale, avaient porté plainte le 4 novembre pour dénoncer les conditions de leur interpellation. Parallèlement, ils sont accusés d'avoir frappé, chacun, un policier et seront jugés pour violences, ce qu'ils contestent.

Léo (prénom modifié), à qui il est reproché d'avoir cassé des dents d'un policier en lui donnant un coup de poing, avait raconté sa version des faits à l'AFP.

Alors qu'il manifestait lors du troisième samedi de contestation sociale contre la vie chère, Léo affirme avoir "eu peur pour (sa) vie" quand il s'est retrouvé encerclé par des effectifs "de la BRAV-M" (Brigade de répression de l'action violente motorisée).

Léo se souvient d'avoir "été percuté par quelqu'un qui courait dans (sa) direction". Ensuite, "on me dit qu'un policier a eu une dent cassée".

Lors de son interpellation, un policier lui "saisit les parties génitales" et "serre avec force ses testicules et son pénis" en l'insultant : "T'es ma petite pute", "On va te défoncer", "Tu vas voir, ça va être fun, y a pas de caméra dans la bagnole", selon des éléments de sa plainte dont l'AFP a eu connaissance.

Léo raconte avoir vomi de douleur lors du transport au commissariat, après qu'un policier lui a frappé la tête contre la paroi du véhicule.

Dans ce même fourgon, se trouvait le second plaignant.

À leur arrivée au commissariat parisien, les deux hommes sont "balayés au sol", prenant de nombreux coups, affirme Léo.

Concernant Léo, le parquet a indiqué enquêter "pour violences par personne dépositaire de l'autorité publique, avec arme, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours" et pour "agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction".

Le second plaignant a, par ailleurs, affirmé avoir reçu des coups d'effectifs de la BRAV-M au moment de la manifestation, puis avoir subi un interrogatoire violent "entièrement nu" au commissariat, d'après sa plainte dont l'AFP a eu connaissance.

"T'as mis la patate au collègue ?", lui demande un policier, avant que ce fonctionnaire ne lui "coupe le souffle" par un coup dans le foie. "Respire ou on t'encule", lui a asséné un policier, toujours selon son récit.

Le parquet a indiqué enquêter "pour violences par personne dépositaire de l'autorité publique, en réunion, avec arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours".

"Nous attendons de l'enquête que ces policiers soient rapidement identifiés et immédiatement sanctionnés pour ces violences graves perpétrées sur des personnes privées de liberté", ont réagi auprès de l'AFP Mes John Bingham et Alice Becker, avocats des manifestants.

A ce stade, les plaignants ont été entendus mi-novembre par l'Inspection générale de la police, d'après des sources proches du dossier. Ils ont alors assuré que, le 31 octobre, l'atmosphère était paisible, avant l'arrivée des policiers. L'un a parlé d'un "sit-in d'une quinzaine de minutes", tandis que l'autre a évoqué une ambiance "joyeuse".