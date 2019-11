Manifestation des agriculteurs : la FNSEA demande la suspension du mouvement, le périphérique s'évacue

La manifestation initiée par la FNSEA et le syndicat des Jeunes Agriculteurs (JA) vise à mettre la pression sur des négociations commerciales avec la grande distribution.Un millier de tracteurs venus des régions Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France, Grand-Est, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne-Franche-Comté ont bloqué le périphérique parisien, mais aussi les Champs-Élysées.En Rhône-Alpes, des agriculteurs de toute la région ont bloqué les accès autoroutiers de Lyon en trois points : au Nord (Limonest), au Sud (Ternay) et à l'Est (Beynost).Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a reçu dans l'après-midi des représentants des agriculteurs en colère. Édouard Philippe fera de même le 3 décembre.La FNSEA annonce dans la soirée, par la voix de sa présidente, la suspension du mouvement. 21h50.C'est la fin de ce direct. Merci de l'avoir suivi à nos côtés.21h45. Le périphérique s'évacue peu à peu. Les agriculteurs postés vers Porte Dauphine lèvent le camp.21h25. « Il y a 80 % de chances qu'on reste là cette nuit ». Sur le périphérique parisien, certains groupes d'agriculteurs ont du mal à renoncer à la mobilisation porte Dauphine et près de la porte d'Orléans. « On trouve qu'il n'y a pas vraiment d'avancées. On se pose la question de savoir si on va avenue Foch. En tout cas, il y a 80 % de chances qu'on reste là cette nuit», promet à l'AFP Mathieu Garnotel, agriculteur dans la Marne. Le secrétaire général des Jeunes Agriculteurs Ile-de-France, Frédéric Arnoult, de son côté, assure que le barrage sera levé.20h45. Le périphérique est toujours bloqué. Selon le site Sytadin, de la Direction des routes d'Ile-de-France, la circulation est toujours bloquée sur le périphérique.19h32. La FNSEA «suspend le mouvement». Après une journée de blocage et une rencontre avec le ministre de l'Agriculture, la présidente du syndicat des agriculteurs, Christiane Lambert, demande la suspension du ...