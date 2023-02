Manifestation d'agriculteurs dans le Sud-Ouest pour l'accès à l'eau

Elus locaux et responsables du syndicat agricole de la FNSEA défilent à Mont-de-Marsan (Landes) pour garantir leur accès à l'eau, le 21 février 2023 ( AFP / GAIZKA IROZ )

Un millier d'agriculteurs ont défilé mardi à Mont-de-Marsan, à l'appel des syndicats FNSEA et JA, pour défendre leurs droits de prélèvements pour l'irrigation et la construction d'ouvrages de stockage d'eau, en plein épisode de sécheresse hivernale.

Après avoir été reçue par la préfète des Landes, une délégation des manifestants a indiqué que des "mesures conservatoires" avaient été annoncées pour deux ans, en attendant qu'un accord pérenne sur la gestion de l'eau dans le bassin de l'Adour soit trouvé.

"L'idée est de maintenir les quotas pour 2023 et 2024", soit les 208 millions de mètres cubes disponibles sur le bassin, "tout en continuant à travailler à un accord pour consolider l'irrigation sur 15 ans", a expliqué Paul Carrère, vice-président du Département des Landes et de l'entité gestionnaire Irrigadour.

Après un avis défavorable de l'Autorité environnementale à la demande d'Autorisation unique pluriannuelle (AUP) d'Irrigadour, il met en avant un nécessaire équilibre entre "demande environnementale" et agriculture.

"Il y a un travail à faire sur les eaux usées ou sur d'autres économies d'eau qui permettraient de maintenir les quantités tout en évitant de pomper dans les nappes", a-t-il ajouté.

Sollicitée par l'AFP, la préfecture n'a pas souhaité faire de commentaire.

Avant de quitter les lieux dans l'après-midi, des agriculteurs ont déversé du lisier et des pneus sur plusieurs centaines de mètres, en laissant aussi derrière eux une grande bâche noire sur laquelle on pouvait lire : "L'eau, quand on y tient, on la retient".

Avant la réunion, le président de la FDSEA Hautes-Pyrénées, Christian Fourcade, avait déploré que "la seule variable d'ajustement choisie" face au changement climatique, "c'est de baisser les quotas", et qu'il n'y ait pas eu dans son département "de construction d'ouvrage pour le stockage d'eau depuis 1830".

"On en a ras-le-bol, on tape sur les agriculteurs mais notre but, ce n'est pas d'assécher la planète", déclarait de son côté Marlène Duru, salariée agricole landaise de 27 ans, qui redoute de devoir renoncer à un projet de production de fruits rouges si l'accès à l'irrigation est restreint.

En janvier, le Bureau des recherches géologiques et minières (BRGM) se disait "assez pessimiste" sur la disponibilité l'été prochain de l'eau souterraine, qui fournit deux tiers de l'eau potable et un tiers de l'irrigation agricole dans le pays.

Des agriculteurs déposent des ordures devant la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), à Mont-de-Marsan (Landes), le 21 février 2023 ( AFP / GAIZKA IROZ )

"La France subit une sécheresse météorologique préoccupante", a par ailleurs averti mardi Météo-France, confirmant que le pays venait de vivre une "série de 31 jours consécutifs" sans véritable pluie, "du jamais vu durant un hiver météorologique".

"Je ne suis pas inquiet, nous ne sommes qu'en février. S'il ne pleut pas d'ici fin mai, là ce sera plus inquiétant", relativisait parmi les manifestants Serge Dubroca, 60 ans, producteur de maïs dans les Landes. "Il n'y a pas besoin d'affoler les gens pour rien du tout, on est tout de même ici dans une région océanique arrosée."