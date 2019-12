Manifestation contre la réforme des retraites : «Nous montrons que le mouvement existe toujours»

Malgré les slogans et la musique poussée à fond, on l'entend au milieu du cortège. Ce samedi, à Paris, en pleine manifestation interprofessionnelle de la CGT, FO, Solidaires et de la FSU, la caisse de grève des « guérilleros de la RATP », régulièrement secouée par Adel, conducteur sur le RER A, ne passe pas inaperçue. Ça crépite dans la grande boîte en plastique transparente. À intervalles réguliers, un manifestant vient y glisser une pièce ou un billet. « Les gens sont solidaires, assure-t-il. Il faut bien que l'on s'organise pour aider les collègues les plus en galère. Le conflit s'enlise... »Voilà déjà 24 jours, depuis le 5 décembre, que le conducteur est en grève. Il sait que les 700 euros de salaire de son épouse ne suffiront pas à payer les charges. Mais il n'a pas l'intention de fléchir maintenant, entre Noël et le Jour de l'An, « alors que le gouvernement n'attend que cela », assure-t-il.«400 euros pour les quatre premiers jours du mois»Et il n'est pas le seul. Franck, cheminot de réserve à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, tenait aussi à être présent dès le début du rassemblement, à la gare du Nord. « Aujourd'hui, nous montrons que le mouvement existe toujours », assure-t-il. En grève depuis le début du conflit, il s'inquiète malgré tout pour la fin du mois. « J'ai regardé avant de venir si j'avais touché ma paie, mais je n'ai rien reçu pour l'instant, glisse-t-il. Quoi qu'il arrive, en tout et pour tout, je devrais avoir 400 euros pour les quatre premiers jours du mois et les quelques indemnités que je touche automatiquement. C'est sûr que cela commence à devenir difficile financièrement. » Mais dans la rue, ce samedi après-midi, on opte pour la débrouille. Les cagnottes de fortune, comme celle des « guérilleros de la RATP » sont légion. Pas question donc de baisser les bras pour ces opposants à la réforme des retraites. Ce samedi, ils ...