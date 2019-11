Manifestation contre l'islamophobie : «Nous sommes en danger, pas dangereux»

A 71 ans, c'est la première fois que Sarah, musulmane du Val-de-Marne coiffée d'un foulard, défile dans les rues de la capitale. « Je ne peux plus me taire, sinon ça voudrait dire que je suis d'accord avec le climat actuel. Il y a quelque temps, dans le bus, un type qui paraissait bien sous tous rapports m'a insultée en me disant : Retourne au bled, sale arabe ! », témoigne cette Franco-Algérienne, « mère d'une enseignante et d'un ingénieur ».Comme elle, ils sont 13 500 manifestants - selon le comptage indépendant du cabinet Occurrence pour un collectif de médias dont le Parisien-Aujourd'hui en France - à avoir marché pour dire « stop à l'islamophobie », dimanche 10 novembre, dans l'après-midi, entre la gare du Nord et la place de la Nation à Paris.Une marche controversée qui, par le profil de ses instigateurs comme le vocable employé (« lois liberticides », « islamophobie ») a déchiré ces derniers jours la classe politique, notamment à gauche, et provoqué une levée de boucliers du gouvernement. Elle a aussi divisé la communauté musulmane elle-même.« Les polémiques, on s'en fiche complètement »Dimanche, l'imam de Bordeaux, Tareq Oubrou, a ainsi pris ses distances avec les organisateurs du rassemblement, dont il « ne partage pas le point de vue ». « Je ne suis pas contre les manifestations, à condition que la manifestation soit un moment d'entente et d'apaisement, pas de crispation de la société », a-t-il confié au micro d'Europe 1.Dans le cortège ont pris place le chef de file de La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, la sénatrice écologiste Esther Benbassa, le patron de la CGT Philippe Martinez, l'humoriste Yassine Belattar... Et des milliers d'anonymes. Dans le cortège à Paris./LP/Olivier Arandel « Les polémiques, on s'en fiche complètement ! Nous, on est là avec nos frères et sœurs musulmans et non-musulmans, on est en famille », lâche Kaouthar, 18 ans, ...