Manifestation contre l'islamophobie : ce qu'en disent des Algérois

« De toute manière, c'est connu, en France, on ne nous aime pas. » La boutade est lâchée sans hésitation par Mohçine, 55 ans, comptable dans une entreprise privée, rencontré dans ce café algérois dont la télé perchée sur un mur diffuse les images en off d'une chaîne d'information française. Comme Mohçine, ce dimanche 10 novembre, ils sont nombreux à suivre le déroulement de la manifestation parisienne contre l'islamophobie qui aurait rassemblé quelque 13 500 personnes.Pas d'unanimitéLe comptable fait aisément l'amalgame entre Algériens et franco-musulmans : il raconte avoir vécu trois ans à Nice dans une aventure d'émigration dans les années 1990. « Un Mohamed reste un Mohamed, même si tu bois un verre de temps à autre, même si tu ne fais pas la prière, et je ne la fais pas, tu es assimilé à une horde qui menacerait la tranquille vie des Français », fulmine celui qui a dû rentrer en Algérie après le décès de son père pour s'occuper de sa famille.Lire aussi Marche contre l'islamophobie : 13 500 manifestants présents à ParisÀ côté de lui, Cherif, retraité sirotant son café devant une pile de journaux qu'il parcourt entre deux coups d'?il à la télé, ne semble pas d'accord avec son voisin. « Ma petite-fille s'est mariée avec un Algérien de là-bas, oui voilà, un Français d'origine algérienne : il est plus pratiquant qu'elle ! Cela nous a rassurés vu qu'elle part seule si loin de nous. Mais entre...