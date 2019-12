Manifestation à Paris : pourquoi le cabinet Occurrence a compté «seulement» 40 500 personnes ?

65 000 manifestants à Paris selon la préfecture de police, 250 000 selon la CGT... et seulement 40 500 selon le cabinet indépendant Occurrence. Une fois n'est pas coutume, le nombre transmis jeudi soir par la société de comptage à un collectif de médias, dont Le Parisien-Aujourd'hui en France, est le plus bas de tous.Il est en fait impossible de se fier à cette donnée pour mesurer l'ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites. La société, qui a fait ses preuves à plusieurs reprises depuis mars 2018, a d'ailleurs prévenu les rédactions dans son communiqué, envoyé tardivement. « Nous avons compté TOUS les manifestants passés sous le 4 Bd Magenta et SEULEMENT ces manifestants comme nous le faisons à chaque manifestation », a indiqué son président Assaël Adary. Le lieu du comptage perturbé par des affrontementsLe problème, comme l'ont relaté un certain nombre de médias, c'est qu'un nombre conséquent de personnes ont contourné le boulevard Magenta et emprunté des rues adjacentes pour rejoindre la place de la République ou directement la place de la Nation.Si ces derniers ont changé de route, c'était pour éviter le surplace dû aux heurts qui ont opposé une bonne partie de l'après-midi forces de l'ordre et casseurs. Ces incidents ont eu lieu au croisement avec la place la République. Or, le 4 boulevard Magenta, où a été réalisé le recensement, se situe justement à ce niveau. Inévitablement, une masse non négligeable de manifestants n'ont pas été détectés par cette technologie en temps réel - une ligne virtuelle tracée par des capteurs. Une journaliste du Parisien a elle-même choisi de prendre un itinéraire bis. « En arrivant boulevard Magenta, depuis la Gare du Nord, on s'est aperçus que le cortège était bloqué et surtout qu'il était impossible de circuler dedans. On a donc essayé de sortir par une rue adjacente. Elle était fermée par les forces de l'ordre, ...