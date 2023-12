Manifestation à Paris contre la loi immigration

Manifestation contre la loi immigration du gouvernement à l'appel de plusieurs collectifs, à l'occasion du 40e anniversaire de la "marche contre le racisme" de 1983, le 3 décembre 2023 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Un millier de personnes ont manifesté dimanche dans le calme à Paris contre la loi immigration du gouvernement, à l'appel de plusieurs collectifs, à l'occasion du 40e anniversaire de la "marche contre le racisme" de 1983.

Ils étaient 1.100 personnes, selon la préfecture de police.

"Quarante ans après, on marche encore pour l'égalité des droits et la justice, contre le racisme et la loi Darmanin", proclamait la banderole de tête de ce cortège qui s'est rendu de Montparnasse à la place d'Italie.

"Quarante ans après, les problèmes sont les mêmes. Le racisme est toujours là. Nous sommes là tous pour protester contre cette absence d'égalité", a abondé François Sauterey, co-président du Mrap (Mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples).

"Il faut absolument aujourd'hui que cette loi Darmanin ne soit pas une loi qui finit par exclure les gens qui veulent y arriver et qui sont déjà là", a-t-il ajouté.

Le député insoumis Eric Coquerel a pris le micro pour demander "la régularisation des travailleurs sans papiers, des étudiants sans papiers, il faut les accueillir dignement sur notre territoire".

"En entier ou en morceaux, ta loi on l'a mettra en lambeaux", clamait en écho une pancarte, alors que le projet de loi Immigration est en discussions à l'Assemblée nationale, attendudans l'hémicycle à partir du 11 décembre après avoir été débattu en commission.

Co-organisée par l'inter-collectif contre le racisme, pour l'égalité des droits et la justice et Uni-es contre l'Immigration Jetable, pour une politique migratoire d'accueil (UCIJ), cette manifestation avait lieu 40 ans après l'arrivée à Paris de la marche historique "contre le racisme et pour l'égalité des droits" qui, en 1983, avait rallié Marseille à la capitale pour porter les espoirs des enfants d'immigrés.

Elle avait été renommée "Marche des Beurs" (arabe en verlan) par les médias français, un terme qu'exècrent ses initiateurs, qui font justement valoir leur qualité de citoyens français.