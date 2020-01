Manif pour tous : le coup de gueule de Jean-Pierre Foucault

Le 19 janvier prochain, la Manif pour tous défilera une nouvelle fois dans les rues de Paris contre la procréation médicalement assistée (PMA). L'appel a été lancé dimanche 12 janvier sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes, ils ont utilisé l'image de Jean-Pierre Foucault, comme le raconte La Voix du Nord. La Manif pour tous a ainsi publié une photo de l'animateur illustrée de propos tenus par le présentateur lors de l'émission de TF1 La Chanson secrète.Lire aussi Arthur Chevallier ? Les conservateurs, ces progressistes qui s'ignorentCe dernier avait en effet déclaré : « On n'a qu'un père, et ce père-là a été mon guide dans ma vie personnelle et professionnelle. » Un hommage à son père décédé alors que Marc Lavoine venait de lui interpréter le titre de Gilbert Bécaud « Mon père à moi ».Il avait ensuite été rejoint sur scène par Virginie Foucault, la fille de l'animateur. Jean-Pierre Foucault avait ensuite ajouté : « Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à lui. » Des propos repris et diffusés par la Manif pour tous. Une utilisation qui n'a pas plu au présentateur. Sur Twitter, il a rapidement réagi : « J'aurais apprécié que vous me demandiez l'autorisation d'utiliser mon image et mes propos dans une émission où l'on évoquait ma famille et mon père. Cela s'appelle l'éducation. »La colère de StromaeCe n'est pas la première fois que la Manif pour...