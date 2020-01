Mandat d'arrêt contre Carlos Ghosn : «Le risque d'extradition reste pratiquement nul»

Après les retrouvailles familiales et le réveillon de la Saint-Sylvestre, qu'il aurait passé avec son épouse Carole chez des amis, Carlos Ghosn est rattrapé par la réalité. L'ex-patron de Renault-Nissan, sera entendu, la semaine prochaine, par le procureur, suite au mandat d'arrêt international émis par Interpol et remis aux autorités libanaises, ce jeudi.« M. Ghosn sera entendu au sujet des faits qui lui sont reprochés et probablement libéré sous caution », déclare au Parisien Chucri Sader, ancien président du Conseil d'Etat. Selon le juriste, qui a aussi occupé le poste de procureur du Mont Liban, le risque d'extradition de l'homme d'affaires, qui a violé son assignation à résidence au Japon, est pratiquement nul. « Pour que l'extradition puisse avoir lieu, il faut d'abord un accord entre les deux pays. De toute façon, seuls les ressortissants du pays demandeur ayant trouvé refuge au Liban pourraient être touchés par cette mesure, ce qui n'est pas le cas de Carlos Ghosn, qui est Libanais », ajoute M. Sader.Le magistrat est catégorique : la loi libanaise interdit l'extradition de tout citoyen libanais vers un pays tiers pour y être jugé. « Dans le meilleur des cas, le Liban pourrait demander au Japon d'envoyer les pièces du dossier afin que M. Ghosn soit jugé dans son pays pour les faits qui lui sont reprochés », précise-t-il. VIDÉO. Interpol a émis un mandat d'arrêt international Le mandat d'arrêt international aura cependant un impact sur la liberté de mouvement de Carlos Ghosn. « Il ne pourra plus se déplacer n'importe où sans risquer d'être arrêté. La procédure judiciaire lancée par le Japon via Interpol limite sa marge de manœuvre », poursuit M. Sader.Un précédent entre le Liban et le JaponMême si le Liban a rappelé, le 31 décembre, qu'il n'y a pas d'accord de coopération judiciaire et d'extradition avec le Japon, il existe cependant un précédent qui plaide en ...