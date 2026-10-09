Manchester United vs Tottenham : c’est qui le plus désespérant ?

La trêve internationale bouclée, retour aux soucis domestiques. Manchester United et Tottenham s'affrontent ce samedi. À eux deux, sept points en cinq journées. Une belle 12e place pour les Red Devils et la lanterne rouge pour les Spurs. Et comme ça fait quelques années que ça dure, on se devait de savoir qui était le plus désespérant des deux.

L’effectif

Quoi de mieux que de regarder l’effectif d’une équipe pour comprendre le classement ? Avec James Maddison, Mathys Tel, Savinho, Omar Marmoush et même un Espagnol fraîchement champion du monde, Pedro Porro, Tottenham a quand même le matos pour viser plus haut que la dix-neuvième place de Premier League. Après, il ne faudrait quand même pas trop oublier que les Spurs ont également dans leurs rangs Richarlison, qu’ils ne font pas jouer, Kinský, qu’ils font sortir au bout de dix-sept minutes en Ligue des champions et surtout, l’une des recrues phares du mercato : Mykhaïlo Mudryk. L’homme qui avait coûté 70 millions aux voisins Blues et qui n’a pas foulé une pelouse pendant 21 mois pour dopage. Heureusement, il n’est là qu’en prêt car il s’est déjà blessé. Mais si jamais Tottenham avait une folle envie de jeter de l’argent par les fenêtres, l’option d’achat est au prix abordable de 87 millions. Chez l’adversaire, un effectif un peu plus raisonnable avec des Bruno Fernandes, Youri Tielemans ou autre Kobbie Mainoo. Attention tout de même à ne pas oublier le redoutable duo Zirkzee/Šeško, 23 buts en 117 matchs à eux deux.

Vainqueur : Tottenham …

Loriane Pereira pour SOFOOT.com