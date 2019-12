Manchester United : vole comme le papillon, pique comme l'abeille

Revenu à cinq points de la quatrième place grâce à sa victoire à l'Etihad samedi (1-2), Manchester United a confirmé cette semaine qu'il tenait une approche parfaite face aux gros balourds du championnat. Ole Gunnar Solskjaer a ainsi sauvé sa tête et tient une base solide. Désormais, le Norvégien doit apprendre à soumettre les moins musclés du Royaume.

"Peut-être que la saison prochaine sera meilleure..."Pep Guardiola

Jürgen Klopp : "Who doesn't like a bit of Iron Maiden?"

Bande

Terrible conjonctivite. Les yeux explosés, Pep Guardiola sait désormais qu'il lui sera très difficile - on peut presque parler ici d'une mission impossible - de soulever la Premier League pour la troisième saison consécutive. Trois faits parlent contre le technicien catalan, qu'on a vu tituber samedi pendant de longues minutes. Le premier : jamais Guardiola n'avait récolté si peu de points (32, quand même) après seize journées disputées dans un championnat. Le second : son City est certainement l'une des équipes les plus faibles d'Europe dans le jeu sans ballon depuis plusieurs semaines. Le troisième : aucune équipe n'a réussi à combler un retard de 14 points sur une autre afin de lui souffler un titre sous le nez. Alors, il y a quelques heures, on a vu PepGuardiola relever la tête et quasiment poser les armes : "" Là, chacun a pris note de la chose, puis a jeté un oeil au calendrier. Nous sommes le 7 décembre et il se murmure que tout vient donc de s'écrouler, déjà. Par "tout", entendre ce qui fait le sel de la compétition : le suspense, la dramaturgie, l'envie intime de voir tout ce petit décor voler en éclats sous la volonté d'un scénariste complètement cintré... Ainsi va la Premier League opus 2019-2010, un monde où Liverpool, qui retourne l'Angleterre toute entière en quête d'un titre de champion depuis vingt piges, devrait enfin réussir à diriger tous les éléments dans son sens pour grimper sur la plus haute marche du podium : 16 matchs joués, 15 victoires, 1 nul, 40 buts marqués, 14 encaissés, circulez, ces types ne lâcheront rien.