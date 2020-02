Manchester United violente Chelsea

Malchanceux et pas aidés par la vidéo ou les pépins physiques, les Blues se sont fait cogner à domicile par un Manchester United réaliste qui a frappé une fois par mi-temps et qui revient à trois points de la quatrième place squattée par Chelsea. Anthony Martial a marqué, N'Golo Kanté s'est blessé... et Olivier Giroud a rejoué !

Chelsea 0-2 Manchester United

Kanté pas là...

Une blessure musculaire, du sang, deux buts concédés, encore du sang, des actions loupées, toujours du sang, et un deuxième remplacement avant même la deuxième mi-temps. Voilà ce que retiendra Chelsea, de sa 26journée perdue devant Manchester United. La blessure musculaire ? Celle de Kanté, en début de rencontre. Les buts concédés ? Ceux de Martial et de Maguire, un par période. Les actions loupées ? Celles des joueurs de Lampard, et pas uniquement de Batshuayi, qui ont aussi eu deux réalisations refusées par la VAR. Et le sang ? Celui du nez de Christensen abîmé par le coude de l'attaquant français, symbole de la sale soirée desqui se sont fait violemment bouger en dépit d'une domination pendant une heure. Le sang, oui, qui a empêché le défenseur de voir son ennemi s'envoler pour l'ouverture du score. Ce même sang qui l'a obligé à céder sa place, à l'entracte. Ce sang qui a la couleur du maillot habituel des, à désormais trois petits points de la quatrième place squattée par les Londoniens.Quand une équipe perd son homme à tout faire après même pas un quart d'heure, ça ne sent franchement pas bon pour elle. Surtout quand ce garçon s'appelle Kanté, blessé ce lundi soir au bout de dix minutes et remplacé par Mount. La maxime est bien connue : un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. À Stamford Bridge, un seul milieu s'absente et tout est compliqué. Malgré les occasions de James Lire la suite de l'article sur SoFoot.com