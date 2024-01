information fournie par So Foot • 20/01/2024 à 22:51

Manchester United va nommer un ancien de City au poste de PDG

Désormais aux côtés de Carlos Tévez, Peter Schmeichel ou Denis Law.

Manchester United est sur le point de réaliser un très gros coup sur le marché des transferts. Septièmes de Premier League, les Red Devils n’ont pas jeté leur dévolu sur un joueur, mais sur un dirigeant. D’après les informations de The Athletic , le club qui a vu Jim Ratcliff et Ineos intégrer l’organigramme, va prochainement nommer un nouveau chief operating officer en la personne d’Omar Berrada. Ce nom est déjà connu dans la ville, puisqu’il occupait cette fonction à Manchester City, rival local aux ambitions bien plus élevées depuis quelques années.…

EL pour SOFOOT.com