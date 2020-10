Manchester United triomphe du PSG

Planté par un but de Marcus Rashford dans les dernières minutes, Paris a manqué sa rentrée en Ligue des Champions face à Manchester United au Parc des Princes (1-2). Trop fébriles derrière pour pouvoir espérer mieux malgré un grand Keylor Navas, les Parisiens vont devoir revoir leur copie avant leur déplacement en Turquie dans huit jours face à Ba?ak?ehir.

PSG 1-2 Manchester United

Un premier acte manqué

On a beau vouloir faire table rase du passé, mais parfois, il s'accroche avec une pugnacité sans égal. Lorsque Manchester United était venu arracher sa qualification inespérée pour les quarts de finale de C1, en 2018 au Parc des Princes, Marcus Rashford était un gamin prometteur qui s'était chargé de briser les ultimes espoirs de qualif' d'un PSG impuissant. Un an et demi plus tard, l'Anglais, pourtant absent des débats pendant près d'une heure ce mardi soir, est une nouvelle fois sorti de sa boîte dans le money-time pour offrir aux mancuniens un succès qui n'attendait que lui pour se dessiner. Cruel, mais juste, tant le PSG n'a pas montré suffisamment de solidité derrière pour espérer mieux.Sous un crachin typiquement anglais, les ultras parisiens n'avaient demandé qu'une seule chose aux leurs à défaut de pouvoir les soutenir au stade : "Continuez de nous rendre fiers". Pour ce retour dans la compétition reine à la maison, le finaliste de la précédente C1 voit Manchester United, son adversaire du soir en peau de zèbre, poser les choses au clair d'entrée : pas de Paul Pogba mais un bloc bas, à la place, prêt à exploser en contre. L'entame de match des Parisiens, avec les recrues Danilo et Alessandro Florenzi titulaires d'entrée, n'est pas incohérente mais manque de tranchant dans les deux surfaces. Neymar est régulièrement trouvé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com