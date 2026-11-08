Manchester United s'offre sa deuxième remontada de la semaine

Manchester United 4-4 Aston Villa

Buts : Fernandes (16 e SP), Tielemans (44 e ), Zirkzee (90 e +2), Dorgu (90 e +6) pour les Red Devils // Alysson (2 e ), Jackson (4 e ), McGinn (48 e , SP), Goretzka (53 e ) pour les Villans

Le retour du Fergie Time Après la remontada contre la Roma mercredi (3-2), les Red Devils ont récidivé ce dimanche à Old Trafford. Comme mardi, ils étaient menés en de deux buts en début de seconde période et comme mardi ils ont comblé leur retard. Un match nul (4-4), synonyme de léger bol d’air pour Michael Carrick et ses ouailles qui restent toutefois coincés dans la zone de relégation.…

LB pour SOFOOT.com