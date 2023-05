Manchester United s'impose à Bournemouth, Liverpool dit presque bye-bye à la C1

AFC Bournemouth 0-1 Manchester United

But : Casemiro (9 e ).

En visite au Vitality Stadium contre une équipe déjà assurée d’être maintenue en Premier League la saison prochaine, Manchester United avait à cœur de conserver sa place dans le Big Four . Logiquement, les Red Devils se sont montrés les plus offensifs et sur une ouverture de Christian Eriksen, Casemiro a profité d’une faille défensive pour ouvrir le score d’un somptueux ciseau retourné à bout portant dans la cage de Neto (9 e , 0-1) . Titulaire, Anthony Martial n’a pas inscrit son nom à la liste des buteurs de la rencontre et les Mancuniens se sont contentés de gérer leur avance jusqu’au coup de sifflet final. Solide et souverain, MU sécurise quasiment sa place pour la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine, en attendant peut-être de soulever un deuxième trophée, le 3 juin, contre le rival Manchester City.…

AD pour SOFOOT.com