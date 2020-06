Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester United reste sur sa lancée Reuters • 30/06/2020 à 23:35









par Matthieu Cointe (iDalgo) Une semaine après sa victoire 3-0 contre Sheffield, Manchester United a collé le même tarif à Brighton pour le compte de la 32ème journée de Premier League. Mason Greenwood a ouvert le score dans le premier quart d'heure, alors que Bruno Fernandes a inscrit son premier doublé sous les couleurs des Red Devils. Arrivé en janvier dernier en provenance du Sporting, le Portugais en est à 6 réalisations avec sa nouvelle équipe, toutes compétitions confondues. Grâce à ce succès, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer revient à deux points de Chelsea, 4ème. Les Blues se déplaceront jeudi sur la pelouse de West Ham. De son côté, Brighton n'a que 6 longueurs d'avance sur la zone de relégation.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.