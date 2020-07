Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester United reste dans la course à la Ligue des Champions Reuters • 16/07/2020 à 23:37









Manchester United reste dans la course à la Ligue des Champions par Florian Burgaud (iDalgo) Après les succès de Chelsea et de Leicester, Manchester United, en déplacement à Londres pour affronter Crystal Palace, était dans l'obligation de l'emporter pour encore espérer disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est chose faite avec brio parce que Marcus Rashford (45e+1) et Anthony Martial (78e) ont offert les trois points aux Red Devils dans un match marqué par la sortie sur civière de Patrick van Aanholt du côté des Eagles. Au classement, les Mancuniens sont toujours cinquièmes à égalité avec les Foxes, qu'ils joueront lors de l'ultime journée, et une longueur derrière les Blues. Dans l'autre rencontre du soir, Southampton et Brighton (1-1) font match nul au St. Mary's Stadium : les visiteurs s'assurent quasiment le maintien avec cette performance et grâce au but du Français Neal Maupay.

