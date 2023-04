information fournie par So Foot • 23/04/2023 à 20:35

Manchester United rejoint Manchester City en finale de FA Cup

Quatre jours après avoir quitté l'Europa League, Manchester United relève la tête en battant Brighton aux tirs aux but (0-0, 7-6 t.a.b) et rejoint Manchester City en finale de FA Cup.

Brighton 0-0 (TAB 6-7) Manchester United

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Orphelin d’Harry Maguire, suspendu pour l’occasion, Manchester United a mis de côté son lot de boulettes pour rallier sa deuxième finale cette saison. Les Mancuniens écartent Brighton au bout d’une interminable séance de tirs (0-0, TAB 6-7) au but et tenteront d’aller gratter une deuxième trophée cette saison face au voisin de City.

Andalousie, je me souviens…

Encore en gueule de bois après son indigente prestation andalouse, Manchester United prend quelques minutes pour se mettre en route. Tout le contraire du virevoltant Julio Enciso et des Seagulls . Très en jambes, le jeune Paraguayen manque le cadre à deux reprises (12e et 32e) mais témoigne de la domination des siens en début de partie. Alexis Mac Allister y va lui aussi de sa tentative, offrant à David De Gea une occasion de briller (7 e ). En réponse, Bruno Fernandes, en bon capitaine, prend les choses en mains et tente de secouer le cocotier mancunien. Jamais bien loin quand il s’agit de gober tout ce qui tombe à proximité, Casemiro donne un coup de pouce à son pote. Servi par le Brésilien, le Portugais chauffer les gants de Sánchez (14e) avant de voir sa tentative fuir les cages du portier espagnol suite à une bonne récupération de son compère (44 e ). À nouveau titulaire, Eriksen vient lui aussi, du gauche, faire chauffer les gants du gardien des Seagulls au terme juste avant la pause (47 e ).…

Par Florian Porta pour SOFOOT.com