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Manchester United recrute un international belge
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 22:09

Manchester United recrute un international belge

Manchester United recrute un international belge

Chez les Diables rouges en club, comme en sélection. Après sa Coupe du monde réussie avec la Belgique, Youri Tielemans a choisi son futur club. Le capitaine de la sélection entraînée par Rudi Garcia a signé ce mardi 14 juillet à Manchester United jusqu’en 2031. Le milieu de terrain quitte donc Aston Villa où il évoluait depuis trois saisons.

Manchester et Tielemans en quête d’un titre

Avec ce premier gros transfert de l’été, les Red Devils décident de renforcer leur milieu de terrain à la suite de l’expiration du contrat de Casemiro. L’habituel numéro 8 jouera notamment la Ligue des champions avec les Mancuniens. « Nous sommes tous déterminés à viser les trophées les plus prestigieux au cours des prochaines années » , a-t-il déclaré à ce sujet dans le communiqué du club anglais qui n’a pu remporter le titre de champion d’Angleterre depuis 2013.…

MBC pour SOFOOT.com

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