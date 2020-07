Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester United rate le podium Reuters • 13/07/2020 à 23:21









Manchester United rate le podium par Florian Burgaud (iDalgo) Manchester United, en battant Southampton ce lundi soir à Old Trafford, pouvait monter sur le podium de la Premier League pour la première fois depuis la fin de l'été 2019. Après un début de match manqué, leurs adversaires du soir prenaient cependant l'avantage grâce à Armstrong (12e). Mais, très vite, les Mancuniens se remettaient dans le sens de la marche en trois minutes par Rashford (20e) et Martial (23e). Pendant toute la suite de la rencontre, les Red Devils, au 11 de départ identique depuis cinq journées, géraient leur avance. Mais les Saints finissaient mieux la partie et obtenaient un ultime corner au bout du temps additionnel sur lequel Obafemi, entré à la 87e minute, crucifiait les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United reste cinquième de Premier League une longueur derrière Chelsea.

