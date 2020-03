Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester United rallie les quarts Reuters • 06/03/2020 à 00:24









Manchester United rallie les quarts par Matthieu Cointe (iDalgo) Pas de surprise dans ce dernier huitième de finale de la FA Cup. Manchester United a pris la mesure de Derby County ce jeudi (3-0). Ce match était l'occasion pour les Red Devils de retrouver face à eux un certain Wayne Rooney, pas en réussite ce soir. Sur la pelouse du 13e de Championship, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer n'ont pas eu à forcer leur talent. Luke Shaw a ouvert le score à la demi-heure de jeu, avant de délivrer une passe décisive à Odion Ighalo dix minutes plus tard. Titulaire à l'occasion, le Nigérian s'est même offert un doublé en seconde période pour éteindre tout espoir des Rams. Entré à la 73e minute, Anthony Martial est arrivé après la fête et n'a pas vraiment eu l'occasion de se montrer. United rejoint Norwich dans un quart de finale qui se jouera le 21 mars prochain.

