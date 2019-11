Manchester United qualifié, Porto en danger

Vainqueur facile du Partizan Belgrade (3-0), Manchester United s'est qualifié pour les 16es de finale alors que Wolverhampton a difficilement écarté le Slovan Bratislava (1-0). Dans le même temps, le Borussia Mönchengladbach s'est offert l'AS Roma sur le gong (2-1) tandis que les Glasgow Rangers ont surpris le FC Porto (2-0), désormais dernier de son groupe. Sinon, le Feyenoord s'est cassé les dents sur les Young Boys (1-1) et l'Espanyol a explosé Ludogorets (6-0).

Groupe G

Glasgow Rangers 2-0 FC Porto

Feyenoord Rotterdam 1-1 Young Boys Berne

Pas gâté par le tirage, le FC Porto faisait pourtant office d'ogre de cette Ligue Europa. Mais après cette quatrième journée, preuve est de constater que les joueurs de Sérgio Conceição sont dans une bien mauvaise posture. Et cette défaite contre les Glasgow Rangers (2-0), après un seul petit point récolté au match aller, ne va pas arranger leurs affaires puisqu'ils se retrouvent désormais dernier de leur groupe, à trois points des Young Boys Berne et de leur adversaire du soir. Un succès écossais mérité grâce à l'intenable Alfredo Moreno, immense ce jeudi soir, et Steven Davis.Dans un De Kuyp qui sentait la poudre et la bière congelée, Feyenoord Rotterdam se devait de se rattraper après sa défaite du match aller à Berne (0-2). Et si les joueurs