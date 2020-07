Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester United obtient le nul et grimpe sur le podium Reuters • 22/07/2020 à 21:29









par Matthieu Cointe (iDalgo) Manchester United s'est fait peur et a évité le pire. Les Red Devils ont obtenu un point précieux mercredi face à West Ham au cours de la 37ème journée de Premier League (1-1). Michail Antonio a ouvert le score sur un pénalty concédé par Paul Pogba en fin de première période. Dans le second acte, Mason Greenwood a inscrit son 10ème but de la saison sur une offrande d'Anthony Martial pour égaliser. L'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer prend provisoirement la 3ème place du classement en attendant le résultat de la rencontre Chelsea - Liverpool ce soir. Les Mancuniens affronteront Leicester dans un match décisif pour la Ligue des Champions lors de la dernière rencontre de la saison. De leur côté, les Hammers sont officiellement maintenus en Premier League.

