Manchester United, la peur des défaites de fin d’année

Humilié par Bournemouth samedi et au bord du précipice en Ligue des champions, Manchester United joue une grosse partie de sa saison cette semaine. La pression est maximale sur Erik ten Hag, plus fragilisé que jamais.

Le mois de décembre, si propice à l’enchantement, n’a rien de magique du côté de Manchester United. Les Red Devils s’étaient pourtant remis la tête à l’endroit en Premier League en novembre : trois matchs, trois victoires, trois clean sheets . Harry Maguire et Erik ten Hag ont même été élus respectivement joueur et manager du mois. Un répit de courte durée. Les deux dernières semaines ont remis les hommes d’Erik ten Hag à leur place, c’est-à-dire au beau milieu des sables mouvants. Difficile d’en sortir, à moins de faire preuve d’unité. C’est bien là le problème : inconstant à se taper la tête contre les murs, le Manchester United version 2023-2024 ne montre que rarement le visage d’une véritable équipe. Il risque de le payer au prix fort cette semaine.

48% de défaites

Convaincant contre Chelsea mercredi, United a montré sa face sombre samedi. Débordés, bouffés dans l’envie et l’intensité par les Cherries , les Mancuniens ont coulé (0-3). Leurs errements défensifs auraient même pu leur coûter un quatrième but, refusé pour une mimine de Dango Ouattara dans le temps additionnel. « Quand vous jouez des équipes comme Bournemouth qui sont vraiment agressives, qui vous pressent, et que vous pensez que ça va être facile, vous obtenez ce genre de résultats. On était à côté de la plaque à tous les niveaux » , estimait Bruno Fernandes, bien meilleur face aux micros que sur la pelouse. Les chiffres sont sans équivoque : Manchester United a perdu onze de ses 23 matchs cette saison. Ce n’est guère mieux à Old Trafford : six défaites en treize matchs… dont trois 0-3, infligés par Newcastle (en League Cup), Manchester City et donc Bournemouth. Presque sans grande surprise, cette équipe prend plus de buts qu’elle n’en plante : 33 marqués, 38 encaissés. Pas vraiment de quoi inciter à l’optimisme même si, bizarrement, les Red Devils ne sont qu’à six points du top 4 en Premier League.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com