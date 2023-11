Manchester United, la pente est Red

Vaincu pour la troisième fois en quatre journées dans ce groupe A de Ligue des champions, Manchester United apparaît en très mauvaise posture dans sa route vers les huitièmes de finale de C1. Pour les hommes d’Erik ten Hag, l’alarme incendie est désormais enclenchée. Récit d’une descente aux enfers.

Voilà un cadeau empoisonné dont Marcus Rashford se serait sans doute bien passé. Il y a dix jours, le numéro 10 de Manchester United organisait son anniversaire pour souffler ses 26 bougies, le tout juste après une sévère claque reçue à Old Trafford contre le voisin City. Suite à de plates excuses envers son entraîneur remonté comme un coucou, Rashy était mis sur le côté pour le déplacement à Londres contre Fulham avant de réapparaître dans le onze de départ ce soir à Copenhague. Grâce à Rasmus Højlund, les Mancuniens ont compté deux buts d’avance et tout semblait se diriger vers une soirée enfin paisible. Mais ça, c’était avant que les démons de Rashford ne décident de ressurgir et fassent passer l’international anglais pour un Jean Lefebvre digne de la septième compagnie. Avec sa vilaine semelle sur Elias Jelert et son carton rouge logique, l’ailier mancunien a relancé le suspense et entraîner son équipe vers la défaite au terme d’un scénario rocambolesque. « J’ai glissé, chef… »

Les apparences trompeuses

Au cœur de la saison 2022-2023, Manchester United arborait pourtant un tout autre visage. Grâce à son bouledogue Casemiro en sentinelle mais aussi deux cadres ajacides Lisandro Martinez et Antony, Erik ten Hag semblait avoir insufflé une dynamique positive. Pour les plus optimistes, le Batave représentait même le candidat enfin sérieux à la succession de Sir Alex Ferguson. Les raisons à cela ? La spectaculaire double confrontation face au FC Barcelone de Xavi soldée par une qualification en huitièmes de finale de Ligue Europa (2-2, 2-1), mais surtout sa victoire en finale de Coupe de la Ligue anglaise contre Newcastle United, synonyme de 67 ème trophée dans l’histoire du club (2-0). Huit mois plus tard, la mayonnaise n’est plus du tout la même pour Ten Hag, plus que jamais proche de la sortie à force d’arracher de trop rares victoires par le biais d’improbables péripéties dans les dernières minutes du temps additionnel.…

Par Antoine Donnarieix pour SOFOOT.com