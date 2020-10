Manchester United, la guerre du milieu

Promu capitaine par Ole Gunnar Solskjær en vue de PSG-Manchester ce mardi en Ligue des Champions, Bruno Fernandes est intouchable au sein du milieu de Manchester United. Sauf que le Portugais est bien le seul à jouir de ce statut, les 4 autres milieux - voire les 6 autres - se battant pour les deux places restantes. Et c'est loin d'être gagné d'avance pour Paul Pogba.

Comment Bruno Fernandes a changé le jeu de Manchester United

L'énigme Pogba

Le brassard de capitaine n'est jamais glissé autour d'un biceps par hasard. Et encore moins dans un club aussi prestigieux que Manchester United. Ce n'est donc pas un hasard si face au Paris Saint-Germain, le capitaine d'un soir, en l'absence de Harry Maguire, se nommera Bruno Fernandes. Et si le principal intéressé s'est montré surpris au moment où il l'a appris de la bouche d'Ole Gunnar Solskjær en pleine conférence de presse, ce choix n'a finalement rien de surprenant. Déjà car le Portugais est, depuis son arrivée à Manchester en janvier dernier, le meilleur joueur descomme l'a confirmé l'ancienMais surtout car Bruno Fernandes est ce que l'on peut appeler un leader. Ce qu'il a toujours été depuis ses premiers pas au centre de formation à Boavista jusqu'au Sporting Portugal où il était capitaine. Déjà. Un leader qui n'hésite pas à engueuler Victor Lindelöf pour un mauvais placement défensif après un but encaissé en demi-finales de Ligue Europa face à Séville. Ni à pousser une gueulante dans le vestiaire à la mi-temps d'un match contre Tottenham alors que le score est déjà de 4-1 pour les. Et ce, même si cela ne fait que 9 mois qu'il a débarqué dans le nord de l'Angleterre. Un rôle de mal alpha que Bruno Fernandes ne renie pas :Certains un peu plus que d'autres.