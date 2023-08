information fournie par So Foot • 09/08/2023 à 16:49

Manchester United fonce sur Benjamin Pavard

Vers une charnière Varane – Pavard ?

Récemment détrôné par Joško Gvardiol, Harry Maguire n’est plus le défenseur le plus cher de la planète. L’international anglais n’a donc plus grand chose à faire à Manchester United. Selon les informations de Sky Sports , il devrait s’engager avec West Ham dans les jours à venir. Loin d’être pris de court, les Red Devils auraient déjà ciblé son remplaçant idéal, en la personne de Benjamin Pavard.…

EL pour SOFOOT.com