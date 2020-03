Manchester United évite la défaite, malgré la boulette de David De Gea

Plombé par une énorme boulette de David de Gea juste après le coup d'envoi du match, Manchester United a accroché un résultat nul à Everton. Mais les Reds Devils, qui pouvaient revenir à un petit point de Chelsea, ne méritaient pas mieux.

Everton 1-1 Manchester United

Ça démarre fort, 1-0 pour Everton sur une boulette de De Gea. pic.twitter.com/cK7dKzAtmY -- PLFrance_ (@PLFrance_) March 1, 2020

United séduisant, c'est possible

Un gardien de haut niveau ne devrait pas faire ça. Pas quand on protège les cages de Manchester United. Pas quand on est considéré comme l'un des meilleurs portiers de son pays et de son championnat. Pas si tôt, pas comme ça. Retour sur le lieu du crime : le chrono indique donc la troisième minute à Goodison Park lorsque David de Gea, qui a autant de temps que d'espace devant lui pour dégager la sphère suite à une passe en retrait d'Harry Maguire, commet sa boulette.Au lieu d'assurer, l'Espagnol attend que Calvert-Lewin soit tout proche de lui pour taper dans le ballon. Résultat : l'attaquant saute, contre et marque. Conséquence : Everton mène, alors que la rencontre n'a pas encore commencé. Ok, lesne repartiront pas avec une défaite dans les valises. Mais pas avec une victoire non plus, ce qui ne les arrange pas du tout dans leur course à la Ligue des Champions (cinquièmes, trois unités de retard sur Chelsea).Une bonne première période de Manchester, quelle surprise ! S'ils ont pris l'habitude de se montrerrégulièrement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com