Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester United et Wolverhampton se neutralisent Reuters • 01/02/2020 à 20:58









Manchester United et Wolverhampton se neutralisent par Matthieu Cointe (iDalgo) Manchester United et Wolverhampton n'ont pas réussi à se départager dans cette rencontre de la 25e journée de Premier League (0-0). Pour la première titularisation de leur nouvelle recrue Bruno Fernandes, les Red Devils n'ont pas trouvé le chemin des filets. Comme ses coéquipiers, le Portugais a beaucoup tenté sa chance de loin ce soir, en vain. Les Wolves ont aussi eu quelques opportunités mais c'est Diogo Dalot, rentré à la 88e minute, qui a manqué sa tête et raté la balle de match au bout du temps additionnel. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer avaient l'occasion de se rapprocher de Chelsea mais passent 6e au classement, toujours à 6 points des Blues, 4e. Wolverhampton se tient juste derrière son adversaire du soir en Premier League, à égalité de points.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.