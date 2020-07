Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester United et Leicester cartonnent Reuters • 04/07/2020 à 19:34









Manchester United et Leicester cartonnent par Léo De Garrigues (iDalgo) Seizième match consécutif sans défaite pour Manchester United qui a surclassé Bournemouth (5-2) pour le compte de la 33e journée de Premier League. Ce sont pourtant les Cherries qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Junior Stanislas, auteur d'un petit pont sur Harry Maguire avant de tromper David De Gea. Mais les Red Devils ont réagi avant la mi-temps en marquant par trois fois grâce à Mason Greewood, Marcus Rashford puis Anthony Martial. Au retour des vestiaires, après la réduction du score de Joshua King sur penalty, Bruno Fernandes, d'un coup-franc magistral et Mason Greenwood d'un missile en lucarne, ont parachevé le succès mancunien. Avec ces trois points, les hommes d'Ole Gunnar Solskjær doublent provisoirement Chelsea qui reçoit Watford ce soir. Dans l'autre match de l'après-midi, Leicester a dominé Crystal Palace avec notamment le 100e puis 101e but de Jamie Vardy en Premier League. Les Foxes mettent fin à une série de trois matchs sans victoire et restent sur le podium.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.