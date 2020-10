Manchester United et Chelsea se neutralisent au terme d'un match décevant

Dans un choc décevant, Manchester United et Chelsea n'ont pas su trouver les solutions pour se départager au terme de 90 minutes globalement décevantes à Old Trafford. Quelques jours après des débuts encourageants en Ligue des champions, les deux équipes stagnent en Premier League.

Manchester United 0-0 Chelsea

Docteur Edouard, Mister Mendy

Ce choc entre les deux mastodontes les plus titrés de l'histoire de la Premier League moderne a finalement accouché d'une rencontre décevante entre deux équipes en manque d'idées. Semaine de Ligue des champions oblige, Ole Gunnar Solskjaer décide de se passer de plusieurs joueurs au coup d'envoi, parmi lesquels Paul Pogba et Donny van de Beek, tandis qu'Anthony Martial est suspendu. Edinson Cavani, lui, se voit offrir une première opportunité de briller avec le mythique numéro 7 dans le dos. En face, Chelsea se présente avec un système à trois derrière et un XI désormais habituel pour Frank Lampard, pour tenter de décrocher un premier succès en championnat sur la pelouse d'Old Trafford depuis mai 2013. Il faudra encore attendre après ces 90 minutes où les deux formations ont surtout cherché à ne pas être prises à défaut, quitte à laisser au vestiaire leur ADN offensif.Dans un premier acte peu rythmé, la pluie diluvienne qui s'abat sur le nord du Royaume reste longtemps la principale animatrice d'une rencontre qui peine à s'emballer. Dans le sillage d'un N'Golo Kanté au four et au moulin, lesmontrent le plus de maîtrise, sont plus incisifs, gagnent les seconds ballons. Mais malgré un Christian Pulisic remuant, la connexion allemande Havertz-Werner aperçue il y a une semaine contre Southampton peine à se mettre en route. La première frappe cadrée ? Un lointain coup-franc excentré de Reece James sur lequel même David de Gea ne tremble pas.