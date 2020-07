So Foot • 26/07/2020 à 19:00

Manchester United et Chelsea foncent en C1

Ils étaient trois, pour deux places en C1. Au terme de cette 38e et dernière journée de Premier League, les heureux élus se nomment finalement Manchester United et Chelsea qui devancent un Leicester frustré. À l'issue d'un choc à la vie à la mort contre les Foxes, les Red Devils l'ont emporté non sans trembler (2-0) pour assurer la qualification. Quant aux Blues, ils ont ponctué une saison enthousiasmante d'une éclatante victoire contre Wolverhampton (2-0) qui ne verra même pas la C3. Au contraire de Tottenham, auteur d'un match nul contre Crystal Palace (1-1).

Leicester 0-2 Manchester United

Leicester (3-5-2) : Schmeichel - Justin, Morgan, Evans - Albrighton, Choudhury, Ndidi, Tielemans, Thomas - Vardy, Iheanacho. Entraîneur : Brendan Rodgers.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka,

Ils sont de retour ! Qui l'aurait cru, au regard de leur première partie de saison ? Auteur d'une phase retour infernale, Manchester United, son trio d'attaque Greenwood-Martial-Rashford et son binôme Bruno Fernandes-Pogba au milieu a gagné le droit de regoûter à la C1. Submergés par la pression lors de leurs trois derniers matchs, lesont réussi à maîtriser leurs nerfs contre Leicester ce dimanche. Sous doute plus méritants, lesont buté sur la bonne défense des visiteurs ou la barre de David De Gea sur une frappe de Vardy. Quant aux hommes de Solskjær, ils n'avaient pas besoin de tant de cartouches pour appuyer sur la détente. Fauché par Evans, Martial a permis à Bruno Fernandes de transformer un penalty libérateur avant que le revenant Lingard mette les locaux à terre au bout du. L'été s'annonce radieux, à United. Un peu moins à Leicester, finalement cinquième et reversé en phase de groupe de la C3.