Manchester United et Chelsea en Ligue des Champions, Watford relégué

par Matthieu Cointe (iDalgo) Clap de fin pour la saison 2019-2020 de Premier League ! Les participants aux prochaines coupes d'Europe et les nouveaux pensionnaires de Championship sont désormais connus. Grâce à sa victoire sur la pelouse de Leicester (0-2), Manchester United termine sur le podium et retrouvera la Ligue des Champions. Vainqueur de Wolverhampton (2-0), Chelsea est le dernier qualifié. Olivier Giroud a inscrit son 8ème but de la saison. Les Wolves perdent la 6ème place qualificative pour la Ligue Europa au profit de Tottenham. L'équipe de José Mourinho a obtenu le point du nul face à Crystal Palace cet après-midi (1-1). Dans le bas de tableau, Watford et Bournemouth accompagneront Norwich en seconde division. Battus par Arsenal (3-2), les Hornets sont 19èmes, alors que le succès des Cherries contre Everton ne leur a pas permis de se maintenir. De leur côté, Liverpool et Manchester City ont terminé sur une bonne note, en dominant respectivement Newcastle (1-3) et Norwich (5-0).

