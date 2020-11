Manchester United et Bruno Fernandes refilent leur blues à Everton

Mené au score et au bord du gouffre, Manchester United est parvenu à renverser la vapeur à Goodison Park pour infliger à Everton son troisième revers de suite en championnat (1-3). Le succès mancunien porte un nom : Bruno Fernandes, auteur d'un doublé et d'une passe dé.

Everton 1-3 Manchester United

Le KO ou le chaos

Un grand dégagement de Pickford et un duel aérien perdu à vingt-cinq mètres des buts : il n'en faut en ce moment pas plus à ce Manchester United-là pour se craqueler. À la réception de cette déviation de Calvert-Lewin, Bernard fixe Wan-Bissaka, rentre sur son pied droit et place le ballon entre les jambes de son vis-à-vis et au ras du poteau de De Gea. On joue depuis vingt minutes à Goodison Park, et déjà lesconfirment qu'ils n'ont actuellement aucune certitude défensive. Un petit quart d'heure plus tard, Man U tient une autre confirmation : celle de détenir un joueur capable de changer à lui seul la face d'un match, en la personne de Bruno Fernandes. Un coup de casque pour remettre les pendules à l'heure, un coup de patte vicelard pour placer United en tête : Ole Gunnar Solskjær peut respirer, sonvient de lui offrir un sursis. Dans le sillage du Portugais, c'est tout une équipe qui revit après ses revers face à Arsenal et l'Istanbul Ba?ak?ehir.Tout débute pourtant plutôt bien pour Everton, en quête de rebond après deux défaites de rang en Premier League. Richarlison manque à l'appel, pour ce match potentiellement synonyme de KO d'une part, et de chaos d'autre part ? Pas grave : Bernard, son remplaçant Lire la suite de l'article sur SoFoot.com