Manchester United enchaîne, Martial encore buteur

par Matthieu Cointe (iDalgo) Quelques jours après son succès sur la pelouse de Chelsea, Manchester United gagne encore. Les Red Devils se sont imposés 3-0 devant leur public contre Watford, pour le compte de la 27e journée de Premier League. Bruno Fernandes a ouvert le score sur pénalty, pour inscrire son premier but sous son nouveau maillot en fin de première période. D'une superbe inspiration, Anthony Martial a doublé la mise à la 58e minute, avant que Mason Greenwood ne finisse le travail dans le dernier quart d'heure. United s'empare de la cinquième place et n'est plus qu'à trois points de Chelsea. Watford enchaîne un cinquième match sans gagner en championnat et reste dans la zone de relégation. De son côté, Wolverhampton a gagné contre Norwich, lanterne rouge de Premier League (3-0). Diogo Jota a inscrit un doublé, Jimenez a aussi marqué. Les Wolves grimpent à la 8e place.

