Manchester United déroule sur la pelouse d'Aston Villa et recolle au podium par Florian Burgaud (iDalgo) Les Red Devils restent sur leur petit nuage ! Insaisissable depuis le restart, Manchester United, en dominant Aston Villa 3-0 à Birmingham ce jeudi soir, enchaîne une quatrième victoire de suite par au moins trois buts d'écart. C'est tout simplement une première dans l'histoire de la Premier League, créée en 1992. Comme depuis son arrivée, c'est par le milieu portugais Bruno Fernandes que la lumière est venue : il est allé provoquer un penalty qu'il a lui-même transformé (27e) puis a tiré le corner ayant mené au but de Paul Pogba (58e), qui attendais ça depuis un certain moment. Entre-temps, le jeune Mason Greenwood, meilleur buteur européen des moins de 19 ans, avait permis aux Mancuniens de faire le break juste avant la pause. Au classement, United revient à un petit point de Leicester, le quatrième, et à deux unités de Chelsea, troisième. Pour Aston Villa, qui n'a plus battu Manchester United sur sa pelouse depuis août 1995, la 17e place reste à quatre longueurs.

