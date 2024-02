Manchester United avait l’effectif le plus cher d’Europe la saison dernière

Le sport du peuple !

L’organe directeur de l’UEFA a publié un rapport sur le paysage financier et les investissements des clubs européens. Dans ce dernier, on apprend que le club de Manchester United a réuni l’équipe la plus chère d’Europe la saison dernière. Le rapport indique en effet que les Red Devils ont dépensé un peu plus de 1,42 milliard d’euros pour leur effectif pour la saison 2022-2023. Ce montant est un record, dépassant ainsi le précédent fixé par le Real Madrid en 2020 avec 1,33 milliard d’euros. Manchester City (1,286 milliard) et Chelsea (1,084 milliard) complètent un podium 100% anglais, confirmant la domination économique totale de l’Angleterre sur le reste du football européen.…

QF pour SOFOOT.com