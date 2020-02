So Foot • 13/02/2020 à 16:00

Manchester United, Arsenal, Everton : Comment Liverpool a retourné ses ennemis

Pendant longtemps, comme Jean-Jacques Goldman et contrairement à ce qu'affirme leur devise, ils ont marché seuls. Mais cette saison, à force de piétiner la Premier League, les Reds de Liverpool ont réussi quelque chose d'assez improbable : se rendre appréciable aux yeux d'une Angleterre qui adorait pourtant les détester.

Tout le monde a une bonne raison de haïr le Liverpool Football Club. ", amorce Lawrence Bury, supporter de Manchester City.Scousers (surnom des habitants de Liverpool, N.D.L.R.)" Il y a aussi le palmarès : une domination sans partage sur l'Angleterre des 80's, et une fâcheuse tendance à encore s'en vanter des années après, pour laquelle "", explique Greg Claxton, qui soutient lui lesd'Arsenal. "" Et puis, il y a ceux pour qui la haine est naturelle. À Everton, l'autre club de Liverpool, et Manchester United, la rivalité est Lire la suite de l'article sur SoFoot.com