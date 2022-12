Manchester United : Anthony Martial repart à l'attaque

Longtemps obligé de se coltiner l'infirmerie de Manchester United dans cette première partie de saison 2022-2023, Anthony Martial redevient progressivement une option offensive de choix pour Erik ten Hag. Buteur contre Nottingham Forest ce mardi, l'international tricolore compte bien se battre pour garder sa place dans un club en pleine renaissance.

" J'aime le type de joueur qu'est Antony Martial, parce qu'il peut tenir le ballon. C'est une cible, il peut faire la liaison, mais il peut aussi courir derrière. Il a de la vitesse, il peut finir, et il presse bien. " Erik Ten Hag

Validé par Ten Hag

Il y a des jours plus faciles à vivre que d'autres pour Anthony Martial à Manchester. Sous un crachin devenu habituel dans la, le numéro 9 a quitté la pelouse d'Old Trafford après une bonne heure de jeu, laissant sa place à Donny van de Beek. Auteur du deuxième but deslors de la logique victoire contre Nottingham Forest (3-0) , l'avant-centre a pu profiter de sa chanson sortie des tribunes avec le sentiment du devoir accompli. "". Une jolie marque d'affection qu'Anthony Martial n'est pas prêt d'oublier après des mois de galère, et une raison de plus pour le produit des Ulis de lutter pour maintenir son rang au sein d'un club aussi prestigieux que Manchester United.Une fois encore, il se pourrait bien qu'un entraîneur néerlandais soit à l'origine d'une phase ascendante pour Martial à MU. Recruté en 2015 sous le règne de Louis van Gaal, Martial n'avait mis que vingt minutes à inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs. Comment ? En donnant le tournis à Martin Skrtel lors une victoire de prestige contre Liverpool (3-1) . Sept années plus tard, l'effectif mancunien a bien changé mais Martial est toujours là, numéro 9 floqué dans le dos et encore buteur. Son entraîneur, Erik ten Hag, ne peut que s'en féliciter. ", affirmait ETH après le succès de son équipe contre Aston Villa en League Cup en novembre dernier." Hier soir, Martial a mis vingt-deux… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com