Manchester United a déroulé, l'Ajax et Arsenal éliminés par Samuel Martin (iDalgo) Après avoir concédé le nul du côté de Bruges au match aller, Manchester United accède aux 8e de finale grâce à une manita passée aux Belges (5-0). Ces derniers ont craqué après avoir été réduits à dix dès la 23e minute suite à une main évidente dans la surface de Deli. Autre représentant anglais, Arsenal n'a lui pas réussi à garder son avance acquise lors du premier acte (0-1) face à l'Olympiakos. Plus vaillants, les Grecs ont emmené les Londoniens en prolongations (0-1) avant de les coiffer sur le fil par l'intermédiaire d'El Arabi (119', 1-2). Demi-finaliste de la Ligue des Champions l'an passé, l'Ajax n'a pas réussi à faire son retard pris à Getafe (2-1, aller : 2-0). Vainqueurs la semaine passé, l'Inter (2-0) et le Shaktar (2-1) ont confirmé leur ticket pour les quarts de finale aux dépens de Ludogorets (2-1, cumul : 4-1) et Benfica (3-3, cumul : 4-5). Dans la douleur, le FC Séville s'est lui aussi qualifié au profit de Cluj (0-0) grâce au but à l'extérieur inscrit à l'aller (1-1). Au coup à coude avec le Celtic au début de la partie (1-1), Copenhague a vaincu dans le Celtic Park (1-3) malgré un but du Français Odsonne Edouard (83').

