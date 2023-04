Manchester replonge dans ses travers

Trop loin pour encore croire au titre en championnat, Manchester United pouvait, ce jeudi, faire un pas de plus vers un potentiel sacre en Ligue Europa. Mais rien ne s'est passé comme prévu, et à l'image de David de Gea, les Red Devils ont totalement coulé à Séville.

Lorsque Marcel Sabitzer inscrivait, jeudi dernier, son premier doublé avec Manchester United en l’espace de 21 minutes de jeu, il était presque impossible de croire que sa bande gâcherait tout trois mi-temps plus tard. À l’image de leur saison, finalement, les Red Devils ont fait preuve d’une cruelle inconstance dans cette double confrontation face à Séville, et ont fini par sortir de cette Ligue Europa par la toute petite porte ce jeudi. À Sánchez-Pizjuán, les Sévillans ont fait cavalier seul, et les Mancuniens n’ont jamais su prendre la mesure de l’événement. L’étiquette de favori de la compétition était sans doute trop lourde à porter, même contre une équipe andalouse qui connaît une saison plus que mouvementée, mais qui sait malgré tout faire fi de ses tracas lorsque l’enjeu s’élève. Et c’est là que la différence s’est créée.

Une débâcle sans réaction

Il suffisait de jeter un coup d’œil aux premières minutes de la rencontre pour imaginer ce qui allait se tramer : pour répondre à leurs supporters survoltés, les Espagnols ont mis une intensité folle dans chaque course et dans chaque duel. En face, les Anglais, eux, se sont montrés beaucoup trop attentistes, voire suffisants balle au pied, comme s’ils étaient persuadés que les éléments allaient forcément tourner en leur faveur. Au bout d’une dizaine de minutes, David de Gea a mis Harry Maguire dans l’embarras, et poussé celui-ci à une perte de balle fatale, permettant à Youssef En-Nesyri d’ouvrir les hostilités. Cette ouverture du score a alors totalement anesthésié Manchester, qui s’est recroquevillé et a fait face à des vagues sévillanes, au lieu de repartir à l’assaut. On pouvait imaginer que la pause ferait du bien à cette équipe, et qu’une gueulante dans le vestiaire allait peut-être secouer le cocotier. C’est tout le contraire qui s’est produit : quelques secondes après la mi-temps, Loïc Badé a profité d’un laxisme effarant pour faire le break, puis En-Nesyri, encore, a tué le suspense en fin de partie, grâce à une erreur de De Gea, encore.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com