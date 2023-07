Manchester City va casser sa tirelire pour un défenseur

Here we go !

Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, le transfert du défenseur central Joško Gvardiol à Manchester City revêt désormais un caractère imminent. Comme annoncé par Fabrizio Romano, l’ insider foot numéro un, un accord total a été trouvé entre son club du RB Leipzig et les Skyblues . Mieux, une partie de la visite médicale a été effectuée ce mercredi, et la signature du Golgoth croate de 21 ans avec les champions d’Europe n’est désormais plus qu’une question de jours (ou d’heures). Le deal ne devrait pas être bouclé sous les 100 millions d’euros, ce qui ferait du Croate le défenseur le plus cher de l’histoire.…

AL pour SOFOOT.com