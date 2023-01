Manchester City use Chelsea

Grâce à un but de Riyad Mahrez sur une passe décisive de Jack Grealish, tous deux remplaçants, Manchester City s'est imposé à Chelsea sur la plus courte des marges pour revenir à cinq points du leader Arsenal. Pas aidés par les blessures, les Blues sont quant à eux dans de sales draps.

Chelsea 0-1 Manchester City

Des bleus chez les Blues , mais pas tant de casse que ça

La clé ? Sur le banc de Pep

Ce 6 janvier 2023, quatorze points séparent Chelsea de Manchester City. En cette nouvelle année, huit équipes sont donc calés entre eux au classement. C'est dire comme les choses vont mal et comme l'époque à changé pour les, qui n'ont pas tenu longtemps leurs bonnes résolutions. Lors de la dix-neuvième journée de Premier League, les partenaires d'Azpilicueta ont encore perdu. Pourtant, ce n'étaient pas les meilleursen face. Mais désormais, l'écart de niveau est trop épais. Ce qui a donné une victoire des visiteurs sur la plus courte des marges, grâce à une réalisation signée Mahrez à l'heure de jeu.Difficile d'être serein, lorsqu'on affronte City. Alors si en plus, une hécatombe de blessures intervient dans le domaine offensif… C'est le genre de malchance qui touche Chelsea à Stamford Bridge, ce jeudi : déjà amputé de Mount juste avant le coup d'envoi, Sterling doit regagner les vestiaires dès la cinquième minute en raison d'un choc avec Stones et Pulisic le rejoint un gros quart d'heure plus tard à cause d'un pépin musculaire. De là à rendre la tâche plus facile aux Mancuniens, et notamment à Haaland ? Que dalle. En première période, ce sont même lesqui se montrent les plus dangereux. Avec un Ziyech stoppé par Ederson, et surtout avec l'entrant Chukwuemeka qui manque d'ouvrir le score en touchant le poteau. De son côté, l'attaquant Norvégien doit se contenter d'une tentative hors cadre.Insuffisant, largement insuffisant aux yeux de Guardiola. Conscient que son club doit refaire son retard sur Arsenal pour conserver le titre, l'entraîneur espagnol procède à deux remplacement dès la pause. Une bonne idée,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com