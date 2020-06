Manchester City : un Sky un peu moins blue

En concédant jeudi face à Chelsea sa huitième défaite de la saison en Premier League, son total le plus haut depuis 2016, Manchester City a permis à Liverpool de sabrer le champagne un peu plus tôt que prévu. Et pendant que les bords de la Mersey dansent, on se demande comment l'une des meilleures équipes de l'histoire de la Premier League a pu si brutalement devenir un dauphin complètement largué. Analyse.

Tiki-taka stérile et approximations défensives

Pep Guardiola n'est sans doute pas ravi, mais il a au moins le mérite d'être lucide., a-t-il reconnu après la défaite des siens face à Chelsea (2-1), marquée par une belle bourde de Benjamin Mendy sur le premier but et une entrée catastrophique de Fernandinho, qui a mené au second., continuait le Catalan. Vingt-trois unités devant et mathématiquement assurés du titre, lesde Liverpool célébraient leur retour sur le perchoir, trente ans après, à la faveur d'un Manchester City qui, en ne se battant pas aussi brillamment que les saisons précédentes, leur a ouvert un boulevard.Face à Chelsea comme lors de ses précédents revers cette saison, Manchester City n'a pas donné l'impression d'être une équipe dominée. Bien au contraire. Ce match est d'ailleurs un résumé assez fidèle des quelques couacs qui ont embêtés City cette saison : comme lors de certains de ses précédents revers cette saison, que ce soit contre le voisin United (deux défaites, 2-1 et 2-0), Wolverhampton (deux défaites, 0-2 et 3-2), Newcastle ou Palace (2-2), City a certes donné l'impression d'une maîtrise, mais d'une maîtrise muette. Capable de confisquer le ballon (65% de possession contre Chelsea) et de le transmettre impeccablement (713 passes, 91% de réussite), mais sans savoir concrétiser ces occasions en marquant un but. Surtout, une maîtrise qui a été rendue stérile par des erreurs individuelles évitables, parfois grossières : celles d'Otamendi Lire la suite de l'article sur SoFoot.com