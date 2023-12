Manchester City-Tottenham : Son Heung-min rejoint un cercle fermé

Puisque le football est devenu un sport de statistiques.

Auteur d’un drôle de match dimanche face à Manchester City, contre qui son club de Tottenham a arraché le match nul (3-3), Son Heung-min a rejoint un cercle très fermé, constitué de quatre autres joueurs. Face aux champions en titre d’Angleterre, le Sud-coréen a inscrit un but, un but contre son camp et délivré une passe décisive au cours de la rencontre, une performance que seuls Kevin Davies, Wayne Rooney, Gareth Bale et Jacob Ramsey ont déjà réalisé dans l’histoire du championnat anglais.…

CD pour SOFOOT.com