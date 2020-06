Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Manchester City sans pitié pour Burnley Reuters • 22/06/2020 à 23:55









Manchester City sans pitié pour Burnley par Léo De Garrigues (iDalgo) Manchester City est en pleine forme et a encore prouvé que le confinement n'avait pas freiné ses ardeurs offensives. Déjà vainqueurs d'Arsenal mercredi dernier (3-0), les hommes de Pep Guardiola se sont amusés face à Burnley ce soir (5-0) malgré huit changement au coup d'envoi. Phil Foden a ouvert le score à la 22e minute avant que Riyad Mahrez inscrive un doublé juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, David Silva y est allé de son but puis Phil Foden a marqué un nouveau but à l'heure de jeu. Longtemps blessé, Leroy Sané a fait ses premiers pas cette saison en entrant en jeu à la 79e minute. A huit journées de la fin du championnat, Manchester City revient à 20 points de Liverpool qui, même en cas de succès contre Crystal Palace mercredi, ne pourra pas encore être mathématiquement sacré champion.

