Manchester City sans pitié pour Brighton par Léo De Garrigues (iDalgo) Manchester City est en pleine bourre et le prouve match après match. Trois jours après avoir collé cinq buts à Newcastle (5-0), les hommes de Pep Guardiola ont appliqué le même tarif sur la pelouse de Brighton (0-5). Raheem Sterling s'est offert un triplé, Gabriel Jesus a marqué un but et délivré deux passes décisives et Bernardo Silva y est allé de son but. Les Citizens ont marqué 91 buts cette saison et glanent ici leur 23e succès. Avec ce résultat, City s'assure mathématiquement une place pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Mais leur sort dépend surtout du Tribunal arbitral du sport (TAS) qui annoncera lundi à 10h30 si le club anglais est ou non exclu pour deux ans des Coupes d'Europe.

