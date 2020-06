Manchester City sans pitié avec Arsenal

Miné par les blessures et les bévues de David Luiz, Arsenal n'a rien pu faire pour éviter la défaite sur la pelouse de Manchester City (3-0) lors de la reprise de la Premier League après trois mois de pause liée au coronavirus. Une première pour les Gunners, invaincus jusque-là en championnat en 2020.

Le padawan Arteta

Cinq minutes. Il ne s'agit pas du temps de cuisson des Fusilli de(six minutes). Ni la durée moyenne d'un rapport sexuel (sept minutes). Mais bien le temps passé par Granit Xhaka sur la pelouse avant de se tordre la cheville. Avant d'être rejoint au vestiaire 15 minutes plus tard par Pablo Mari, victime d'un claquage. Pep Guardiola avait pourtant prévenu en avant-match : "" Des préjudices plus importants pour lesqui ont donc perdu deux joueurs sur blessure. Pire, ils ont du faire entrer en jeu David Luiz qui, à lui seul, a provoqué la première défaite d'Arsenal en 2020 à l'Etihad Stadium (3-0). À nouveau en cinq minutes. Comme quoi, on peut en faire des choses, en 300 secondes.Pourtant, Mikel Arteta avait tout prévu pour pallier au risque des blessures en alignant 4 joueurs qui ne dépassent pas les 21 ans (Nketiah, Saka, Willock, Guendouzi), laissant ainsi Alexandre Lacazette et Nicolas Pépé sur le banc. Des choix payants dans un premier temps puisque Manchester City, malgré un contrôle du cuir, n'arrive pas à contourner le bloc des. Il faut dire que Lire la suite de l'article sur SoFoot.com